Trabzon'da alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 27 hap, 250 gram kubar esrar ile 1820 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu 12 kişiye işlem yapıldığı bildirildi.