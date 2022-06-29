Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Timleri'nin istihbari çalışmaları sonucu Ortahisar ilçesinde F.K'nin (51) evinin bir odasında bandrolsüz kaçak sigara üreterek piyasaya sürdüğü tespit edildi.
Şüphelinin adresine yapılan operasyonda, 1 tam otomatik sarma makinesi, 75 bin 800 makaron (filtresiz sigara kağıdı), 130 kilogram tütün, 4 bin doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Trabzon Kaçakçılık
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