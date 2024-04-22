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Güncel
AA 22.04.2024 10:51

Trabzon'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Trabzon'un Of ilçesindeki Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Trabzon'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
[Fotograf: AA]

Okulun bahçesine çizilen trafik parkurunda minik öğrenciler trafik işaret ve levhalarını uygulamalı şekilde öğrendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve Şube Müdürü Hasan Tekke, anaokulunu ziyaret ederek eğitimine katılan öğrencilerle sohbet etti.

Trabzon'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

"Hayatın her alanında eğitim parolamız"

Kabahasanoğlu, trafik bilincinin önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ülkemizde yaşanan ölümlü kazaların büyük kısmı trafik bilgisi ve bilincinin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu anlamda geleceğimizin güvencesi ve umudu olan yavrularımızın böylesine anlamlı ve güzel ortamda trafik eğitimi almalarını çok önemsiyoruz. Hayatın her alanında eğitim parolamız ile eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. Bu yaşlarda oluşacak bilinçle geleceğe daha umutlu bakıyoruz. Okul idaremizi, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

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