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Güncel
AA 22.02.2024 10:48

Trabzon'da 81 çiftçiye şaftlı koyun kırkma makinesi törenle verildi

Trabzon'da 81 şaftlı koyun kırkma makinesi törenle çiftçilere verildi.

Trabzon'da 81 çiftçiye şaftlı koyun kırkma makinesi törenle verildi

Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen törende konuşan Vali Aziz Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığının önemli projelerle ülkede büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını artırdığını söyledi.

Yün kıyafetlerin, yatak takımlarının çok faydalı olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Koyun beslenen yerde yün kırpması da olacak. Bunu önceden makaslarla yapıyorduk. Bu, hem daha yavaş yapılıyor hem de hayvanın derisini kesme, canını acıtma, enfeksiyona sebebiyet verme gibi birtakım yan riskleri de beraberinde getiriyordu ne yazık ki. Şimdi koyun kırkma makineleriyle elektrikli makinelerle bu risklerin tamamı ortadan kalkıyor. Deriyi kesme riski ortadan kalkıyor. Enfeksiyon kapma riski ortadan kalkıyor. Daha derin ve her tarafın aynı seviyede kırkıldığı bir faaliyeti icra edebiliyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geliştirilen projenin, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Trabzon İl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından finanse edildiği belirtildi.

Toplam tutarı 1 milyon lira olan projenin yüzde 70'inin DOKAP, yüzde 30'unun da Trabzon İli Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği tarafından karşılandığı kaydedildi.

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