Ekipler, kentin her iki yakasında otobüs, dolmuş ve taksileri tedbirler çerçevesinde kontrol etti.

Sürücülerin evraklarına bakılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.