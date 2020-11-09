Haber Giriş: Kaynak: AA
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı.
Ekipler, kentin her iki yakasında otobüs, dolmuş ve taksileri tedbirler çerçevesinde kontrol etti.
Sürücülerin evraklarına bakılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.
Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 09:22
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