Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen fidan dağıtımına Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin ve yetkililer katıldı.

Balcı, yaptığı açıklamada, "Tokat'ta toplamda 249 bin ceviz ağacı dikeceğiz. Tokat'ta ceviz fidanın sayısını iki katına çıkarmış olacağız. Yeni yıla fidan dikerek girelim diye vatandaşlarımıza fidan dağıtıyoruz." dedi.

Proje kapsamında vatandaşlara çam, badem ve ceviz fidanları dağıtıldı.

Vatandaşların yeni yılda fidan dikmelerini teşvik etmek amacıyla yapılan dağıtımda verilen ücretsiz fidanlar 30 dakika içinde tükendi.

Kaynak: AA