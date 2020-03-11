İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik merkeze bağlı Kömeç köyü ve Erbaa ilçesi ile Amasya'nın Taşova ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 254 uyuşturucu hap, 3 kilo 270 gram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, Ü.U., İ.A., M.İ., F.A. ve M.G. gözaltına alındı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.