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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Tokat merkezli çeşitli illerde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 254 uyuşturucu hap, 3 kilo 270 gram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik merkeze bağlı Kömeç köyü ve Erbaa ilçesi ile Amasya'nın Taşova ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 254 uyuşturucu hap, 3 kilo 270 gram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, Ü.U., İ.A., M.İ., F.A. ve M.G. gözaltına alındı
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Etiketler: uyuşturucu tutuklandı operasyonSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 13:40
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