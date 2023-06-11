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Güncel
AA 11.06.2023 16:59

Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

İlçede etkili olan dolu ile sağanağın ardından taşkın meydana geldi.

Sağanak nedeniyle oluşan toprak kaymaları sonucu bazı köy yolları ulaşıma kapandı, köprü ve menfezler zarar gördü.

Dolu ve taşkın nedeniyle ekili arazilerde de zarar oluştu.

Toprak kayması nedeniyle Başçiftlik ilçesi ile Hatipli beldesi ve Aybastı-Perşembe Yaylası yolu ulaşıma kapatıldı.

Ulaşımın sağlanamadığı yolların açılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Karacaören Mahallesi sakinlerinden İbrahim Yıldız, öğle saatlerinde dolu yağmaya başladığını belirterek, "Ardından aşırı yağmur başladı. Bir saat boyunca yağan yağmurun ardından ekili arazilerimizin olduğu bölgelerde zarar oluştu mu diye kontrole gittik. Dere yatakları çevresinde bulunan mahsul, olduğu gibi toprağa yapışmış, tarlalarımız dümdüz olmuş." ifadesini kullandı.

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Tokat Sağanak
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