İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Ziya Gökalp ve ve Kuruçay mahallelerinde 14 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırılmasının ardından polis ekipleri, mahallelerin giriş çıkışlarında önlem aldı.

Erbaa Belediyesi de önlem alan görevliler için çadır kurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede 14 gün süreyle salı ve cumartesi günleri kurulan semt pazarlarının da kapatıldığı bildirildi.