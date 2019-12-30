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Tokat'ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu30 Aralık 2019 Pazartesi 14:14 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 14:14
Tokat'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel mevkisinde Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yoldaki kar temizlendi. Bölgede kar yağışı devam ediyor.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Karla birlikte güzel görüntüler oluştu.
Kaynak: AA