Haber Giriş: Kaynak: AA
Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Kent genelinde gece saatlerinde başlayan, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.
Yağış nedeniyle ulaşımın aksadığı Tokat-Sivas kara yolunda ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.
Turhal ve Yeşilyurt ilçeleri de kar yağışıyla beyaza büründü.
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