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Tokat'ta kaçak silah satmaya çalıştığı iddia edilen kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta kaçak silah satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir araçta yaptıkları aramada ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ile 3 fişek ele geçirdi.
B.Ş isimli şahıs gözaltına alındı.
Etiketler: TokatSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 13:07
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