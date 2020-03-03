Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 250 metre telefon kablosunun çalınması olayıyla ilgili yaptıkları çalışmada şüphelilerin Reşadiye ilçesinde yaşadığını belirledi.

Jandarma ekipleri 6 şüphelinin ikametlerinde ve bahçelerinde yaptığı aramada, 150 metre telefon kablosu, 2 demir makası ile ahşap direk ele geçirdi.

Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.