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Güncel
AA 20.02.2024 10:51

Tokat'ta ev yangını can aldı

Tokat'ta müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Yapılan çalışmada yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Tokat'ta ev yangını can aldı

Merkeze bağlı Akın köyünde Mustafa Çakmaktepe'ye ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın müstakil evin bitişiğindeki 2 ev, 2 garaj, ahır ve samanlığa sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangın, vatandaşların da yardımıyla Tokat ile Çamlıbel belde belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, elektrik kontağından çıkmış

Sağlık ekipleri, evde yaptıkları incelemede, dumandan etkilenen Mustafa Çakmaktepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangın sırasında camdan atlayarak hafif şekilde yaralanan Goncagül Çakmaktepe ise sağlık ekibince tedavi edildi.

Mustafa Çakmaktepe'nin cesedi, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan çalışmada yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

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Tokat Yangın
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