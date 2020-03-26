Haber Giriş: Kaynak: AA
Tokat'ta devrilen vidanjörün sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde vidanjörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kemal Hamal'ın (51) kullandığı İl Özel İdaresine ait 60 AAT 981 plakalı vidanjör, Çerkedanişment köyü yakınlarında devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, Yeşilyurt itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu çıkarıldı.
Yaralanan Hamal, ambulansla Yeşilyurt İlçe Hastanesine kaldırıldı.
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