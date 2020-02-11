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Tokat'ta 1598 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta 1598 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-9 Şubat tarihlerinde D-100 kara yolu Niksar Korulu ve Erbaa Tepekışla mevkisinde yol emniyet ve kontrol uygulaması yaptı.
Uygulamada, İran plakalı üç yolcu otobüsünde bulunan 6 İran vatandaşına ait valizlerde gizlenmiş toplam 1598 paket kaçak sigara bulundu.
Şüphelilere ÖTV genel tebliği kapsamında toplam 22 bin 246 lira idari yaptırım cezası kesildi.
Etiketler: Tokat kaçak sigaraSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 12:06
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