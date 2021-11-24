Manisa'nın Salihli ilçesinde polisin durdurduğu TIR'da yapılan aramada 420 adet sentetik uyuşturucu hap ile 11 gram metamfetamin ile yakalanıp adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında, şüphelendikleri TIR'ı ilçe girişinde durdurdu.

TIR'da yapılan aramada 420 adet sentetik hap ve 11 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

TIR'daki 2 kişi gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i uyuşturucu sevkiyatı yapmaktan tutuklandı.

Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.