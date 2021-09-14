Yağda kızartılmaması ve harcına salça konulması gibi özellikleriyle benzerlerinden farklı olan Malatya İçli Köftesi, bulgur kullanılarak yapılan, ortası oyulan hamurun içine, orta yağlı dana kıyma, kuru soğan, tereyağı, karabiber, kırmızı biber ve tuzdan oluşan harcın konmasıyla oluşuyor.

Suda haşlandıktan sonra üzerine tereyağı dökülerek servis edilen yöresel lezzet, artık Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kentte geleneksel yemekleri tanıtmak amacıyla belediye olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gastronomi alanında vegan ve vejetaryen mutfağıyla et yemeklerini tanıtmak üzere Yeşilyurt Kent Konseyi ile belediyenin kültür müdürlüğü bünyesinde birim kurduklarını hatırlatan Çınar, çalışmalar kapsamında içli köftenin de tescillendiğini anımsattı.

Bu lezzetin kentte bir çok yöresel işletmede tadına bakılabildiğini aktaran Çınar, içli köfteyi il dışına da taşımak istediklerine dikkati çekerek, "Bu anlamda alt yapı çalışmalarımız var. Soğuk zincirle Malatya İçli Köftesi'nin farklı yerlerde ticarileşmesi, ulaştırılması ve tüketicilerin bu eşsiz lezzete ulaşması noktasında gayretlerimiz olacak. Bu anlamda çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.