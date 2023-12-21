Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
TRT Haber 21.12.2023 23:03

Terör örgütüne kuryelik yapanlar tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticileriyle fotoğrafları bulunan ve örgütünün kuryesi olan iki kardeş, jandarma ekiplerinin Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği operasyon sonrasında tutuklandı.

Terör örgütüne kuryelik yapanlar tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar genişleyerek devam ediyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Sabri Ok’un ağabeyi, aynı zamanda kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunan Mizgin kod adlı Arzu Ok’un babası M.O isimli şahsın hurda diye sattığı soba içerisinden PKK/KCK terör örgütü mensupları ile çekilmiş fotoğraflar çıkmıştı.

Hurdacılık yapan bir kişi hurda fiyatına aldığı sobayı parçalara ayırmak istediğinde içinde terör örgütüne ait fotoğrafları görünce, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bu fotoğraflar ve yapılan araştırmalar sonrasında operasyon gerçekleştirildi.

Ele geçirilen fotoğraflar üzerinde yapılan incelemede Şanlıurfa’da ikamet eden F.Ö. ve kız kardeşi Z.Ö. isimli şahısların Arzu Ok ve diğer örgüt mensupları ile çekilmiş fotoğrafları olduğu tespit edildi.

İki kardeş hakkında yapılan araştırmada şahısların örgüt ile sivil şahıslar arasında kuryelik yaptığı gerekçesiyle Şanlıurfa’da operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

ETİKETLER
Adıyaman Terörle Mücadele PKK/KCK
Sıradaki Haber
Trafik kazasında ölen pilot Oğuzhan Dağ, son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:29
İsrail Gazze kentinde hükümete ait kurumların ve onlarca binanın olduğu bölgeyi yıktı
00:28
Mardin’de akaryakıt yüklü tırın tekerlekleri alev aldı: 2 yaralı
00:21
Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
00:19
Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
00:27
Gazze Şeridi'nde kesintiye uğrayan iletişim ve internet hizmetleri kademeli olarak sağlanmaya başladı
00:16
AB kurumlarının başkanlarından, Çekya'daki saldırı sonrası "yanınızdayız" mesajı
Van Gölü'nde gün batımı
Van Gölü'nde gün batımı
FOTO FOKUS
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ