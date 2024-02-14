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Güncel
İHA 14.02.2024 10:13

Telefon tamircisi hırsız çıktı: 19 cep telefonu ele geçirildi

Mersin polisinin yaptığı çalışmada yakalanan hırsızlık şüphelisinin çantasından 17, evinden ise 2 adet telefon çıktı. Telefon tamircisi olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Telefon tamircisi hırsız çıktı: 19 cep telefonu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, baraj mesire alınanda müşteki E.K.'ye ait araçtan cep telefonu hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yaptı.

Polisin çalışmasında E.K.'ye ait cep telefonunun sinyal bilgileri takip edildi, şüpheli M.İ. belirlendi. Şüpheliyi elindeki çanta ile yakalayan polis, 17 adet cep telefonu ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında müştekinin telefonu da çıktı. Şüphelinin telefon tamiri üzerine iş yeri olduğunu belirleyen polis, dükkanı ile evinde de arama yaptı. Aramada 2 adet çalıntı cep telefonu daha bulundu. Toplam ele geçirilen 19 adet cep telefonundan 5'inin sahibi belirlenerek teslim edildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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