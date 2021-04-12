Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel kolluk birimleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik alınan istihbari bilgileri doğrultusunda bölgede arama tarama faaliyetleri yürütülüyor.

Faaliyetler kapsamında bölgede patlayıcı madde ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 anti personel mayını, 8 İsrail yapımı güçlendirilmiş anti personel mayını ve 2 fünye grubu, 2 adet toplam ağırlığı yaklaşık 2 kilogram olan demir bilyelerle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 4 el bombası, 9 basma tipi anahtar sistemi, 4 alpha fire alıcı devresi, 3 anahtar sistemi, yaklaşık 5 kilogram ağırlığında alüminyum tozu, 5 metre uzunluğunda korteks, 1 ateşleme cihazı, 5 tuzaklama amaçlı kullanılan metal kazık ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcılar taşınması ve sevki tehlike arz ettiğinden bomba imha ekiplerince yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili olarak yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak tahkikata başlanmıştır."