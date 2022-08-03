Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 10:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok: 21 gözaltı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan bir haftalık uygulamalarda 21 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından bir haftalık uygulamalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 39 fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 37.72 gram uyuşturucu eroin maddesi, 31.39 gram uyuşturucu metanfetamin maddesi, 5.92 gram uyuşturucu esrar maddesi, 26 adet uyuşturucu sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Olaylara ilişkin 21 şüpheli şahıs yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu
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