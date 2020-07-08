Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa ve Cemaliye mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 30 gram esrar ile ziynet eşyası ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ö, Ş.K, Y.B, M.A.K. ve N.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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