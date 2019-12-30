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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı30 Aralık 2019 Pazartesi 09:35 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 09:36
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.S, H.S. ve M.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA