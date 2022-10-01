Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da takside 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirilen taksideki 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasından bir taksiyi durdurdu.
Ekiplerin araçta yaptığı aramada 2 bin 688 uyuşturucu hap ele geçirildi, taksideki şüpheli H.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Tekirdağ
Son Haberler
- 12:29
- 12:24
- 12:18
- 12:15
- 12:13
Sıradaki Haber
Çorum'da bıçakla kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz