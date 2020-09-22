Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 751 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 751 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir evde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin, belirlenen adreste yaptığı aramada 655 litre el yapımı içki ve bandrolsüz 96 litre rakı ile viski ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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