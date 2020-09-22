İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir evde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin, belirlenen adreste yaptığı aramada 655 litre el yapımı içki ve bandrolsüz 96 litre rakı ile viski ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

