Uzaktan eğitim kapsamında, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemine evlerinden katılma imkanı olmayan öğrenciler, Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan EBA Destek Noktasından faydalanmaya başladı.

İlçe merkezindeki öğrencilerin faydalanabileceği 2 EBA Destek Noktası'nın yanı sıra, bilişim sınıfı olan okullarda da talepler doğrultusunda EBA sistemine giriş hizmeti verildiği belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, internet imkanı olmayan köylerdeki öğrenciler için de EBA sisteminin kurulduğu bir araç görevlendirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin uzaktan eğitimlerine devam edebilmeleri için bakanlığın talimatıyla her türlü imkanı seferber ettiklerini belirten Yüzer, "İlköğretim öğrencilerimiz Çağlayan Mahallesi'ndeki Tatvan İMKB Yatılı Bölge Ortaokulunda, ortaöğretim öğrencilerimiz de Kültür Mahallesi'ndeki Tatvan Anadolu Lisesinde derslerine katılabilir. İki okulumuzda hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde EBA sistemine giriş hizmeti veriliyor. Aynı zamanda EBA sistemi kurulu bir aracımız da köyleri dolaşarak, internet imkanı olmayan köylerdeki öğrencilere hizmet veriyor. Katkı ve desteklerinden dolayı Tatvan Kaymakamımız Sayın Tekin Erdemir'e öğrencilerimiz ve velilerimiz adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.