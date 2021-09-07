İlçede altyapının tamamlandığı cadde ve sokaklarda, sıcak asfalt ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, alt ve üstyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Geylani, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde yüzde 22 ile teslim aldığımız altyapı yenileme çalışmalarında sona yaklaştık. Kazı çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Bundan sonraki altyapı çalışmalarımız vatandaşlarımızı etkilemeyecek. Tahrip olan yollarımızı yenileme çalışmalarımız da devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler şu an Saray, Sahil, İşletme, Yenimahalle, Karataş, Karşıyaka ve Cumhuriyet mahallelerinde yol yenileme çalışmasına devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Fuar ve Çağlayan mahallelerimizde yol yenileme çalışmasına başlayacağız. Sezon sonuna kadar kent merkezindeki yol yenileme çalışmalarını tamamlayacağız."