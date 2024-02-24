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Güncel
AA 24.02.2024 10:12

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kırklareli merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri iki gün önce Kırklareli, Tokat, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya ve Manisa'da düzenlediği operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 240 tarihi eser niteliğinde obje, 2 dedektör ele geçirilmişti.

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Kaçakçılık Kırklareli Tarihi Eser
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