Haber Giriş: Kaynak: İHA
Taksim Meydanı güvercinlere kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Korona virüsüne karşı alınan önlemler nedeniyle Taksim Meydanı güvercinlere kaldı.
Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’de önlemler her geçen gün artırılarak devam ediyor.
Alınan önlemler nedeniyle her gün binlerce vatandaşın uğrak noktası olan Taksim Meydanı güvercinlere kaldı.
Meydanda görev yapan polisler, gelen birkaç vatandaş için sürekli uyarı yaptı.
Polis aracının üzerindeki “evde kal” yazısı ise dikkat çekti.
[Fotoğraf: İHA]
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