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Güncel
İHA 17.09.2023 17:49

Tahmazoğlu: “Tünel çalışmamızda bin 453 metredeyiz”

Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'e kazandırılan en önemli projelerden olan tünel projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürerken çalışmalarda bin 453 metreye ulaşıldı.

Tahmazoğlu: “Tünel çalışmamızda bin 453 metredeyiz”

Şahinbey Belediyesi tarafından şehrin trafiğini rahatlatmak adına yapılan 2 bin 484 metre uzunluğundaki tünel çalışmasında bin 453 metreye ulaşılırken, Başkan Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

“Yüzde 60'ı tamamlandı”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, “Şehrimizin trafik problemine yeni bir çözüm üretecek olan tünel çalışmamız 24 saat esasına göre hızla devam ediyor. 2 bin 484 metre uzunluğundaki tünel çalışmamızın bin 453 metresini açmış durumdayız. Böylece tünel çalışmamızın yüzde 60’ını tamamlamış olduk. Gidiş ve geliş olmak üzere yapılan tünel çalışmamız da iki ayrı tünelin yandan birbirine geçişlerini sağlayacak 2 tane ara alan yaptık. Böylece ileride yapılabilecek çalışmalar için tünel içinden diğer tünele bağlantı kurmuş olduk. Yapılan bu ara bağlantı noktaları yapılan çalışmalarda da araçlarımızın daha hızlı hareket etmesi için kolaylık sağlamış olacak. Çalışmalarımız karşılıklı olarak dört koldan ilerliyor. Tünel açma çalışmasında makinelerimiz ortada buluşarak tünel açma çalışmasını tamamlayacak ve 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü’nde tünellerimizi tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

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