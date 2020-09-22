17. yüzyılda Babür Hükümdarı Şah Cihan tarafından inşa ettirilen Tac Mahal, sosyal mesafe tedbirleri altında sınırlı sayıda ziyaretçiye açıldı.

Hindistan'da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan ve salgın öncesinde günlük ziyaretçi sayısı 70 bine kadar çıkan anıt mezar ve camiden oluşan külliyeye günde en fazla 5 bin ziyaretçi kabul edilecek.

