Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı
Haber Giriş:
Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Sınırda konuşlu birliklere ulaştırılmak üzere gönderilen beton mevzilerin bulunduğu 15 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
İki metre yüksekliğinde, 9 ton ağırlığında ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu belirtilen beton mevzilerin, birliklere sevk edileceği öğrenildi.
Etiketler: hatay beton sevkiyatıSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 14:17
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