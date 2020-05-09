Haber Giriş: Kaynak: AA
Suriye sınırında 21 mayın tespit edildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk alanında 21 antipersonel mayınının belirlendiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında 21 M-14 antipersonel mayını tespit edildi." ifadesi kullanıldı.
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