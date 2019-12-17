Güncel
Sultangazi’de hafriyat kamyonu dorsesinin devrilmesi trafiği aksattı17 Aralık 2019 Salı 12:22 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 12:23
Sultangazi’de hafriyat kamyonunun devrilen dorsesi, trafiğin aksamasına neden oldu.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul, Sultangazi'de eski Edirne Caddesinde kontrolden çıkan E.M. yönetimindeki 34 BUT 251 plakalı hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi.
Kamyon şoförünün yara almadan kurtulduğu kazada, dorsedeki toprak ve taş parçaları yola savruldu.
Kaza nedeniyle yolun Arnavutköy yönünde yoğunluk oluştu.
Kamyonun kaldırılması ve dökülen malzemenin temizlenmesiyle açılan yoldaki trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA