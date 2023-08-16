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Güncel
AA 16.08.2023 07:32

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Agar: Savaş, müzakere masasında duracak

Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki savaşın "müzakere masasında duracağını" belirtti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Agar: Savaş, müzakere masasında duracak
[Fotograf: AFP]

Agar, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "Sudan ordusu ile HDK arasındaki savaş eninde sonunda müzakere masasında duracak." dedi.

Çözümün, iki taraf arasındaki savaşı durdurmakla başlayan bir yol haritasında yattığını söyleyen Agar, "Yol haritasını acilen uygulamamız dışında savaşı durdurmanın bir yolu yok. Bu harita, tek bir ulusal profesyonel orduya ulaşmayı ve Sudan Silahlı Kuvvetlerinin liderliği dışında herhangi bir askeri veya paramiliter varlığın tezahürlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Sürecin, ordu ile HDK arasında ateşkes anlaşmasıyla başlaması gerektiğini belirten Agar, HDK'nin sivil alanlardan uzakta toplanacağı bir yer belirlenmesi ve orduya entegre edilmesi için prosedürler geliştirme süreci tamamlanana kadar vatandaşların savaş tehlikesine maruz bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nın 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

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