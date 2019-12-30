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Su kanalına düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardı

30 Aralık 2019 Pazartesi 17:31 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 17:32

Amasya'nın Suluova ilçesinde su kanalına düşen ve donmak üzere olan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

[Fotoğraf: AA]