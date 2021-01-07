Memur ve emeklilerin gözü 2020 yılının aralık ayı enflasyon oranındaydı. 2020 aralık ayı enflasyonu bugün açıklandı. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2021 Ocak'ta ne kadar zam alacak?

12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de Ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da bugün netlik kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında maaşlarını yüzde 8,37 zamlı alacak.

2021 Memur ve emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu?

TÜİK’in bugün yaptığı açıklamayla memur ve emeklilerin ne kadar zam alacağı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının Aralık ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıkladı.

Aralık ayı enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri yüzde 7,33 zam alacak.

Böylece milyonlarca memur ve emekliye 2021 yılının ilk yarısında verilecek maaş zammı belli oldu.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.