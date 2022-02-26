Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 16:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son depremler… Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Bugün nerede deprem oldu? İşte 26 Şubat son depremler...
Akdeniz açıklarında saat 15.44'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 26, 2022
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 26.02.2022, 15:44:16 TSİ
Enlem : 34.6615 N
Boylam : 26.7575 E
Derinlik : 5.54 km
Detay : https://t.co/epjnVOh1Ff@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Son Haberler
- 18:06
- 17:48
- 17:47
- 17:43
- 17:37
Sıradaki Haber
Denizli'de Hocalı Katliamı anısına anıt yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz