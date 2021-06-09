Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Söğütlü'de jandarma ve zabıtadan servis aracı denetimi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Jandarma ve zabıta ekiplerince Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi girişinde yapılan denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kontrol edildi.
Sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği denetimlerde, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara hatırlatmada bulunuldu.
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