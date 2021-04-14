Olay, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Savcıbey köyünde meydana geldi.

Köyde tek katlı bir evde sabaha karşı yanan sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler birden evi sararken, evde yaşayan 2 kişi kendilerini son anda dışarı attı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekipleri yönlendirilirken, jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.