İlçe merkezi ve köylerde etkili olan kar ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

İlçede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaşırken, kar nedeniyle bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekiplerince yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.