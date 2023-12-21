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Güncel
AA 21.12.2023 10:26

Sivas'ta zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 2 adliye çalışanı tutuklandı

Sivas İcra Dairesinin iki personeli, zimmetlerine 15 milyon lira geçirdikleri iddiasıyla tutuklandı.

Sivas'ta zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 2 adliye çalışanı tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Sivas İcra Müdürlüğü'nde 15 milyonluk vurgun" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığını belirtti.

Açıklamada, 15 Aralık 2023 tarihinde Sivas İcra Dairesine ait hesaptan 15 milyon liranın usulsüz işlemler ile şüpheli bir kişi hesabına aktarıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı gün soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Soruşturma kapsamında öncelikli olarak suça konu paraya ilişkin gerekli soruşturma işlemleri yapılarak paraya el konulmuş ve İcra Dairesi hesabına geri aktarılması sağlanmıştır" ifadesine yer verildi.

Devam eden soruşturma kapsamında tespit edilen 2 şüphelinin, "zimmet", "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" suçlarından tutuklandığı, bir şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, olayın tüm yönleri ile aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

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