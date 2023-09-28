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Güncel
AA 28.09.2023 18:36

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 12,32 gram uyuşturucu madde, 16 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 2 narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.

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Sivas Uyuşturucu
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