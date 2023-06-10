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Güncel
AA 10.06.2023 09:46

Sivas'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Sivas'ın Kangal ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta sağanak ve dolu etkili oldu

İlçede etkili olan dolunun ardından bazı bölgeler beyaza büründü.

Daha sonra başlayan sağanak, Sivas ile Gürün ilçesi arasındaki kara yolunda sele neden oldu. Bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, sel sularının çekilmesiyle yeniden açıldı.

Kangal'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kangal Balıklı Kaplıca'nın bulunduğu bölgede de sel meydana geldi. Kaplıcadan geçen ve debisi yükselen dere, toprak ve çamurla kaplandı.

Özellikle sedef ve egzama hastalarının geldiği kaplıcada, "doktor balıklar" olarak adlandırılan balıklar da selden zarar gördü.

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