Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 01:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
O.K. (23) yönetimindeki 58 ABA 943 plakalı otomobil, Kazancık köyü yakınlarında kavun tarlasına devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki B.Ş. (23), G.Y. (24) ve E.Ö. (23) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan E.Ö, Sivas’a sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası Sivas
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