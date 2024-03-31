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TRT Haber 31.03.2024 17:00

Sivaslı seçim sonuçları açıklandı! 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

Sivaslı Belediye Başkanı belli oluyor. 31 Mart 2024 Yerel Seçimi için yasakların kalkmasının ardından il il ve ilçe ilçe yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Sivaslı Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası trthaber.com’da...

Sivaslı seçim sonuçları açıklandı! 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye’de 50 milyondan fazla seçmen oy kullandı.

Yerel seçimlere Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Halk ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Zafer Partisi katıldı.

Seçmenler "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı.

2024 Yerel Seçim adayları için vatandaşların oy kullanma işlemi sona erdi. YSK il ilçe seçim sonuçlarını açıklamaya başladı. 

İşte Sivaslı yerel seçim sonuçları:

Canlı seçim sonuçları ve seçim sonuçları haritası trthaber.com’un secim.trthaber.com sayfasından takip edilecek.

Uşak İlçeleri Seçim Sonuçları

Banaz seçim sonuçları

Eşme seçim sonuçları

Karahallı seçim sonuçları

Merkez seçim sonuçları

Sivaslı seçim sonuçları

Ulubey seçim sonuçları

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