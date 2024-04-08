Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.04.2024 16:01

Sivas ve Niğde'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Sivas ve Niğde'de, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas ve Niğde'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı
[Fotograf: AA]

Sivas'ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mahmut Çınar, anıta çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sivas ve Niğde'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Akçay, Çınar ve teşkilat mensupları daha sonra Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından şehit olan ve hayatını kaybeden polisler için Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Niğde Şehitliği'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Osman Ayas tarafından dua edildi.

Duaların ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kutlamalar kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda, Emniyet Teşkilatı'nda bugüne kadar kullanılan üniforma ve eşyaların sergisi açıldı.

Vali Cahit Çelik, burada yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Teşkilatın çok köklü ve zaman içerisinde kendisini yenileyen bir teşkilat olduğunu belirten Çelik, "İnşallah biz de burada görev yaptığımız süreç içerisinde memleketimizin huzur güvenliği için emniyet ve jandarmayla güzel işler yaparız. Arkadaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum." diye konuştu.

ETİKETLER
Niğde Polis Sivas
Sıradaki Haber
Çorum'da 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü
16:51
İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 45 Filistinliyi gözaltına aldı
16:49
YSK'dan CHP'nin Hatay itirazına ret
16:05
İspanya "Altın Vize" uygulamasına son veriyor
16:03
Nikaragua'dan Gazze mesajı: Tüm ülkelerin soykırımı durdurma sorumluluğu var
15:58
Rusya: Zaporijya Nükleer Santrali üzerinde uçan İHA düşürüldü
Hatay Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı heyecanı
Hatay Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı heyecanı
FOTO FOKUS
Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ