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Güncel
AA 25.04.2024 14:17

Sivas Ulaş'ta hayvan sulağı dağıtıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ihtiyaç duyulan bölgelere konulmak üzere hayvanlar için sulak dağıtımı yapıldı.

Sivas Ulaş'ta hayvan sulağı dağıtıldı
[Fotograf: AA]

Sivas'a bağlı Ulaş Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yaptırılan 120 hayvan sulağı mahalle ve köylerde ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştirilmek üzere muhtarlara teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Emre Zafer, tarım ve hayvancılığa katkı sunmak için çalıştıklarını söyledi. Meraların önemine dikkat çeken Zafer, şöyle konuştu:

"İlçemiz meralarında atıl ve verimsiz durumda olan suyumuzu hayvansal üretime kazandırmak amacıyla yaptırılan sulaklar ihtiyaç dahilinde meralarımıza yerleştirilecek."

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan ise 120 hayvan sulağı dağıttıklarını söyleyerek, "Bu çalışmayla çayır, mera ve otlaklara sulak yerleştirerek daha cazibeli yerler haline getirdik. Hayvanların temiz suya ulaşmasını kolaylaştırarak bulaşıcı hastalıklardan korunmasında da önemli rol oynadık" diye konuştu.

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