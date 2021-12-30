Ligin 3. haftasında Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip, rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi.

Futbolseverlerin ilgi gösterdiği maçta Hakkari ekibi, rakibi Bitexen Sivasspor'u 4-0 yenerek puanını 9'a çıkardı.

Ligde üç maçını da kazanan mavi beyazlı ekip, yoluna kayıpsız devam ediyor.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da izledi.